В Хабаровске сняли пять короткометражных фильмов за время работы кинолагеря

ХАБАРОВСК, 23 сентября. /ТАСС/. Режиссеры-любители сняли пять короткометражных фильмов за два дня работы кинолагеря, которой провели в рамках дальневосточного фестиваля "Точка возврата". Об этом ТАСС сообщил директор фестиваля Роман Овсейчук.

"За время работы кинолагеря на минувших выходных было отснято пять короткометражных фильмов. Участие в их создании принимали пять команд, в общей сложности в работе было задействовано 35 человек - режиссеры, звукорежиссеры, операторы, актеры", - сказал Овсейчук.

Фестиваль "Точка возврата" - это площадка для реализации творческого потенциала кинематографистов-любителей Дальнего Востока. В рамках фестиваля непрофессиональные кинематографисты снимают короткометражное кино, где местом действия становится Дальний Восток с его культурной и природной спецификой. Фестиваль проводился уже трижды. Он организован при поддержке Фонда президентских грантов и администрации Хабаровска.

В рамках основной программы кинематографисты со всех регионов Дальнего Востока присылают свои фильмы длительностью до 30 минут, в рамках дополнительной - проводится кинолагерь, когда снимаются короткометражные фильмы длиной 10-15 минут.

Во время прошедшего в сентябре кастинга было отобрано 14 актеров-любителей, среди которых жители Хабаровска, Владивостока, Благовещенска. Самому старшему актеру - 80 лет. Это женщина, в прошлом преподавательница техникума связи. Она понравилась большинству режиссеров и сыграла в одном из фильмов - "Мудрость", рассказал Овсейчук.

Фильмы снимались в окрестностях Хабаровска на выходных, во время которых погода успела сильно измениться с дождливой на сухую и ясную. Дождь мешал только одной группе, которая снимала фильм о наказании человека самым счастливым днем его жизни, когда ему снова и снова приходилось проживать этот день. Погода не соответствовала концепции фильма, отметил Овсейчук. При этом другой команде нужен был именно дождь для их фильма, где показывается семья с серьезно больным дедушкой, отказывающимся лечиться. Отснятый материал теперь будет монтироваться около двух месяцев, публике фильмы окажут 13-14 декабря.