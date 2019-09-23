Во Владивостоке начались дни Эрмитажа

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Дни Эрмитажа во Владивостоке открылись выставкой фотографа Юрия Молодковца "Уединение. Эрмитаж ночью" и гашением специальной почтовой карточки, рассказала ТАСС директор Приморской государственной картинной галереи, на площадках которой проходит фестиваль, Алена Даценко. В программе фестиваля значится также виртуальная экскурсия по залу Юпитера в Эрмитаже, инклюзивная программа для детей со слабым зрением и чтение отрывков из произведений Гомера.

"Дни Эрмитажа проходят во Владивостоке уже в четвертый раз, и программа у нас в этом году очень насыщенная. Сегодня уже состоялось торжественное открытие программы, первым ее мероприятием стала выставкой стала фотографа Государственного Эрмитажа Юрия Молодковца - "Уединение. Эрмитаж ночью". Юрий является профессиональным фотографом, и он имеет возможность оставаться в стенах музея, когда там нет посетителей. Это серия фоторабот о том, как картины остаются наедине с собой", - рассказала Даценко.

Также в понедельник состоялась церемония гашения почтовой карточки, выпущенной ко Дням Эрмитажа во Владивостоке. Это совместный проект Приморской государственной картинной галереи и Почты России. По словам Даценко, выбор картины для карточки не случаен, он всегда так или иначе связан с Эрмитажем. В этот раз на ней изображена картина Абрахама ван дер Хуфа "Нападение кавалерийского отряда на обоз", которую в 1930 годах Приморской картинной галерее передал петербургский музей.

"Важной составляющей программы стала серия инклюзивных занятий "Прошлое на кончиках пальцев", которая проводится для слепых детей и детей со слабым зрением. Специалисты проведут для них занятия по темам "Каменный век. Быт и материальная культура" и "Искусство каменного века". Кроме того, в этом году у нас впервые представлена виртуальная модель Галереи истории древней живописи, чтобы все желающие с помощью VR-технологий могли посетить Зал Юпитера. Виртуальные средства позволяют посетителю подняться к высокому потолку петербургского музея и детально рассмотреть картины с этого ракурса, чего нельзя сделать даже в самом Эрмитаже", - отметила директор галереи.

Также во Владивостоке доступна выставка драгоценных украшений из Рима I-III века нашей эры "Шкатулка матроны", которая заранее открылась в рамках фестиваля 28 июня. Волнующим мероприятием для музейщиков станет перфоманс "Читаем Гомера", в рамках которого они, включая директора Эрмитажа Михаила Пиотровского выбирают и читают отрывок из произведений Гомера.

Планы Эрмитажа в Приморье

Сотрудничество федеральных музеев с приморскими началось несколько лет назад, когда впервые были озвучены планы по созданию в крае культурного кластера с участием Русского музея, Третьяковской галереи и Эрмитажа.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент отметил важность строительства такого центра во Владивостоке.

Как заявил в ходе ВЭФ-2019 генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, филиал музея планируется открыть во Владивостоке в течение двух-трех лет. Эрмитаж готов поставлять контент и взять на себя организацию выездных выставок. При этом организация инфраструктуры и других вопросов остается за принимающей стороной.

По информации администрации Приморья, создаваемый во Владивостоке музейно-выставочный комплекс должен объединить филиалы четырех крупных музеев: Третьяковской галереи, Русского музея, Эрмитажа и Музея Востока.