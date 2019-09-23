Памятник оперному певцу Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске

"Сегодня в Красноярске состоялась церемония открытия монумента всемирно известному оперному исполнителю Дмитрию Хворостовскому", - говорится в сообщении. Памятник установлен в сквере, расположенном на нижнем ярусе Сибирского государственного института искусств, где учился певец. В прошлом году там же была заложена капсула с прахом Хворостовского.

КРАСНОЯРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Памятник прославленному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому установили в Красноярске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора в понедельник.

Памятник был определен в результате конкурса, в котором решающее слово принадлежало близким оперного певца. Победителем стал проект группы авторов - скульптора и заслуженного художника России Владимира Усова и архитектора, члена Союза архитекторов России, доцента кафедры "Скульптура" Сибирского государственного института искусств Андрея Касаткина.

Скульптурное произведение изготовлено из бронзы, высота памятника составляет 3,5 метра.

Увековечивание памяти Хворостовского

В Красноярске имя Хворостовского носят институт искусств и театр оперы и балета, где начинал творческую карьеру певец. Также его имя увековечено в названии детской музыкальной школы № 4. Имя Дмитрия Хворостовского присвоено международному аэропорту Красноярска. Помимо этого, в городе решено проводить фестиваль имени Дмитрия Хворостовского, в рамках которого уже с 16 по 26 октября на сценах Большого концертного зала и Красноярского театра оперы и балета пройдут концерты звезд мирового уровня.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни. 28 ноября 2017 года состоялось захоронение первой урны с прахом с музыканта на Новодевичьем кладбище в Москве. Вторая была доставлена в Красноярск и заложена в сквере рядом с институтом искусств, которому присвоено имя певца.