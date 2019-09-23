Путин поручил обновить материально-техническую базу учреждений культуры на Дальнем Востоке

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил заняться вопросом обновления материально-технической базы учреждений культуры на Дальнем Востоке, особенно в небольших городах и на селе. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в понедельник на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума.

"Правительству РФ принять меры по обновлению материально-технической базы учреждений культуры на территории Восточного федерального округа, включая музеи, театры и библиотеки, обратив особое внимание на малые города и сельскую местность", - говорится в поручении.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 15 ноября текущего года, далее - раз в полугодие, указано в документе.

Также президент поручил кабмину обеспечить увеличение квоты приема граждан, в том числе жителей Дальнего Востока, на целевое обучение за счет бюджетных средств по специальностям высшего образования, "по которым отмечается дефицит кадров на рынке труда" регионов ДФО "с указанием перечня субъектов РФ, на территориях которых будут трудоустроены граждане в соответствии с договором о целевом обучении". Срок исполнения данного поручения установлен до 1 декабря 2019 года.