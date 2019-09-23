В Крыму на "Киммерийском пленэре" впервые показали картины художника из Железноводска

ПЯТИГОРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Выставка "Киммерийскй пленэр" открылась в Крыму, на ней впервые представили картины художника из Железноводска (Ставропольский край). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба горадминистрации.

"В Феодосии открылась выставка работ участников "Киммерийского пленэра". На вернисаже представлены работы девяти мастеров со всей России. Ставропольский мастер живописи впервые стал участником пленэра Киммерии - обычно на него съезжаются художники Тавриды и Москвы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, главной тематикой полотен стали старые улочки Крыма и море. Выставка будет открыта для посетителей до 25 сентября.

В Железноводске картины Селиверстова выставлялись в Пушкинской галерее.