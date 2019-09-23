Академический оркестр им. Сафонова в Кисловодске получил президентский грант

ПЯТИГОРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Академический симфонический оркестр имени Сафонова Северо-Кавказской государственной филармонии в Кисловодске (Ставропольский край) получил президентский грант за выдающиеся достижения в области культуры. Средства направят на гастрольную деятельность и премиальные выплаты, сообщили в понедельник ТАСС в филармонии.

"Президентский грант Академический симфонический оркестр имени Сафонова получил в 2018 и 2019 годах за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Значение гранта для артистов велико и бесценно, поскольку обеспечивает творческий рост артистов оркестра и реализацию его высокого потенциала", - отметили в филармонии.

По данным пресс-службы, средства будут направлены на реализацию новых творческих проектов оркестра, в частности, участие в фестивалях, на гастрольную деятельность, а также на выплату премий артистам, солистам и дирижерам оркестра.

Филармония ежегодно проводит порядка 10 крупных фестивалей, становится площадкой для музыкальных конкурсов и форумов. Программы фестивалей включают до 900 концертов, проходящих на филармонических площадках во всех городах Кавминвод. В них принимают участие как звезды мировой классической музыки, так и коллективы и солисты Госфилармонии.

Президент России Владимир Путин увеличил размер фонда грантов главы государства в области культуры и искусства и расширил перечень грантополучателей до 100. С 2020 года на гранты из федерального бюджета будет выделяться по 8 млрд 186,5 млн рублей в год. В прежней редакции указа эта сумма составляла 8 млрд 41,5 млн рублей в год.