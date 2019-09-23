В Саратове умерла почетный президент первого общедоступного провинциального музея

САРАТОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Почетный президент Саратовского художественного музея имени Радищева, который является первым общедоступным музеем в провинции, и почетный гражданин Саратовской области Тамара Гродскова умерла на 90-м году жизни, свои соболезнования по поводу ее смерти выразило министерство культуры региона.

"В понедельник на 90-м году жизни скончалась Тамара Викторовна Гродскова. Она проработала в Саратовском художественном музее имени Радищева в общей сложности почти полвека, из которых 25 лет - на посту директора. В 2016 году стала Почетным президентом галереи. Министерство культуры области выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Гродскова родилась 14 сентября 1930 года в Саратове. Окончила медицинское училище. В 1953 году она начала работу в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева заведующей библиотекой. Тамара Гродскова также являлась Заслуженным работником культуры РФ. За время, пока она находилась на посту директора, художественный музей стал целым комплексом: к нему присоединились "Усадьба В.Э. Борисова-Мусатова" и "Дом Павла Кузнецова", открылись филиалы в Хвалынске, Энгельсе и Балакове.

О месте прощания и гражданской панихиде будет объявлено отдельно.

Саратовский государственный художественный музей имени Радищева принадлежит к числу старейших музеев России и является первым общедоступным музеем в провинции. Он был торжественно открыт 29 июня 1885 года. В нем хранится более 30 тыс. экспонатов, располагается коллекция древнерусского искусства, в которую входят иконы XV-XX веков, культовая скульптура и предметы церковной утвари, старопечатные книги. Музей имеет в коллекции картины Брюллова, Репина, Поленова, Саврасова, Шишкина, Куинджи, Сурикова, Левитана и многих других.