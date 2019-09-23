В Москве запустят "Музейный СтарТрек" для людей старшего возраста

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Социальный проект "Музейный СтарТрек", в рамках которого будут работать специальные творческие лаборатории для людей старшего возраста, пройдет в Москве с ноября 2019 года по март 2020 года.

"Музейный СтарТрек" направлен на привлечение людей старшего возраста к участию в музейной жизни в качестве активных соавторов новых музейных программ, интересных им самим и их сверстникам. С ноября 2019 года по март 2020 года в Третьяковской галерее, музее-заповеднике "Царицыно", Музее космонавтики, Государственном музее обороны Москвы будут работать творческие лаборатории для людей старшего возраста, в которых участники проекта будут заниматься творчеством и разрабатывать свои музейные проекты совместно с кураторами", - сообщает в понедельник пресс-служба Третьяковской галереи.

Проект начнется с научно-практической конференции "Музеи и старшее поколение: практики соучастия в эпоху социальных вызовов", которая пройдет 26-27 сентября в Малом зале Новой Третьяковки на Крымском Валу. В конференции примут участие ведущие российские социологи, антропологи, геронтологи, представители из музеев Москвы, Перми, Омска, Екатеринбурга, Петрозаводска, Ярославля, а также Израиля, Швейцарии и Великобритании. Среди спикеров - Ирина Антонова, Президент Государственного Музея изобразительных искусств им. Пушкина, Александр Галицкий, создатель проекта "Музей искусства пожилых людей" и автор книги "Мама, не горюй!", Эмма Хорридж из Манчестерского музея (Великобритания) и Ганс Штахер из Музея Заурер (Швейцария).

Темами круглых столов и панельных дискуссий станут: "Обращение к аудитории старшего поколения: модная тенденция или объективная необходимость", "Люди старшего возраста в фокусе социологии, культурологии, геронтологии, герогогики", "Культура участия как инструмент работы с наследием", "Музейные проекты с людьми старшего поколения. Российские и международные практики".