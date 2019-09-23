Первый конкурс Рахманинова пройдет в 2021 году в трех номинациях

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первый конкурс им. С.В. Рахманинова пройдет в 2021 году в Москве, ведущие российские и зарубежные музыканты выберут лучших в номинациях "Фортепиано", "Дирижирование" и "Композиция". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минкультуры.

"Первый конкурс планируется провести в 2021 году в Москве в трех номинациях - специальностях, в которых наиболее полно проявился музыкальный талант Сергея Рахманинова: "Фортепиано", "Дирижирование" и "Композиция", - говорится в релизе ведомства по итогам заседания рабочей группы по подготовке и проведению смотра. Уточняется, что программа и условия конкурса будут объявлены в январе 2020 года.

В Минкультуры отметили, что конкурс им. С.В. Рахманинова наряду с конкурсом им. П.И. Чайковского должен стать крупным событием в культурной жизни России. В жюри будут приглашены ведущие российские и зарубежные музыканты, выдающиеся пианисты, дирижеры и композиторы.

Вопрос о проведении конкурса прорабатывается в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

О Рахманинове

Сергей Васильевич Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.

В декабре 1917 года Рахманинов отправился на гастроли в Скандинавию, откуда в Россию уже не вернулся. В 1918 вместе с семьей поселился в США. На Западе Рахманинов вел жизнь странствующего пианиста-виртуоза, что оставляло мало времени для сочинения музыки. Лишь через девять лет после отъезда он вернулся к композиторской работе, оставив в музыкальное наследство Четвертый концерт, "Три русские песни" для хора и оркестра, Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром, Третью симфонию, "Симфонические танцы" для оркестра и другие произведения.

Музыкант умер 28 марта 1943 года в Калифорнии, был похоронен недалеко от Нью-Йорка.