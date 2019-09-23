Ассоциация самых красивых деревень и городков РФ отправит экспедицию на Северный Кавказ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Эксперты Ассоциации самых красивых деревень и городков России планируют организовать экспедицию на Северный Кавказ. Там они будут искать новых членов ассоциации, сообщил ТАСС в понедельник ее президент Александр Мерзлов.

"У нас хорошо пошли такие направления, как Русский Север, Ярославская область, Архангельская, есть участники из Бурятии, Иркутской области. И у нас еще два направления работы: Москва - Юг с ответвлением на Крым, а также Кавказ. Здесь мы пока приняли в ассоциацию Старозолотовский хутор в Ростовской области и надеемся, что дальше пойдем на Кавказ. Я знаю, какой потенциал есть в Дагестане, я также ездил по Чечне", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас ассоциация ищет финансирование.

Ассоциация объединяет сельские населенные пункты и небольшие города, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, в целях содействия его сохранению, развитию сельского туризма, вовлечению жителей в процессы саморазвития и повышению привлекательности сельских территорий. Ассоциация создана 5 лет назад. Сейчас в нее входят 11 населенных пунктов, в том числе два города - Суздаль во Владимирской области и Тотьма и Вологодской.

Присоединиться к ассоциации могут деревни, села, поселки, станицы, аулы и прочие населенные пункты, где проживают не более 2тыс. человек, сохранившие хотя бы отчасти сельский уклад жизни. Среди прочих критериев - развитая местная гастрономия, готовность и возможность принимать гостей.