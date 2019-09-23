Фильм "Текст" выйдет в режиссерской версии на стриминговой платформе

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Фильм "Текст" Клима Шипенко, в котором присутствуют нецензурная лексика и откровенные сцены, в режиссерской версии выйдет только на стриминговой платформе, для широкого проката лента будет приведена в соответствие российскому законодательству. Об этом в интервью ТАСС в понедельник рассказал министр культуры России Владимир Мединский.

"В режиссерском варианте, без купюр, фильм будет размещен только на стриминговой платформе, - отметил Мединский. - В кинотеатрах он будет выходить в соответствии с законодательством. Публичный просмотр в кинотеатрах исключает использование нецензурной лексики. Ее "запикают". Прокат фильма по одноименному роману Дмитрия Глуховского выйдет в прокат 24 октября.

Создатели фильма надеются, что картина может быть выдвинута от России на "Оскар". Министр считает, что присутствие в ленте нецензурной лексики никак этому не может помешать. "Посмотрите американские фильмы, там такое количество нецензурной лексики, - пояснил Мединский. - Того же Тарантино посмотрите. Их это в оскаровских амбициях никак не ограничивает".

Главный герой фильма получает доступ к смартфону другого человека и "погружается" в его жизнь. Мединский выразил личное мнение, сказав, что "очень консервативен" в этом плане. "Отношусь к соцсетям, зависанию людей в интернете, к большинству новомодных цифровых "примочек" как к злу... но злу неизбежному, - пояснил министр. - Неизбежному, ибо нельзя жить в обществе и быть свободным от него <...> Нельзя сегодня работать эффективно, если ты не пользуешься всем набором цифровых технологий".

"Что же касается "цифровой реальности" проникающей в нашу повседневную жизнь "вне работы", - продолжил Мединский. - Доставляет ли это мне удовольствие? Нет, не доставляет. Полезно ли это для общества? Честно говоря, думаю, в гуманистическом плане... это все не полезно".

Министр считает, что "так называемая массовая обывательская сторона цифрового века - все, что провоцирует любые формы интернет-зависимости для человека, особенно для ребенка - очень вредно". Он убежден, что подобные вещи делают "людей более вялыми, инертными, ленивыми, расслабленными, и при этом более контролируемыми, полностью лишенными личного защищенного пространства".