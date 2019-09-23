Участники из России заняли призовые места в двух номинациях конкурса "Арт Вижн"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская команда Screen Blasters выиграла бронзу в номинации "Арт Вижн Классик", а другая команда из России Vj Eps заняла третье место в номинации "Арт Вижн Виджеинг", сообщили в понедельник в пресс-службе конкурса "Арт Вижн".

Международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн", который представляет собой смотр видеопроекций на фасадах зданий, собрал 129 заявок из 35 стран. Финалисты конкурса представили свои работы на улицах Москвы в дни проведения фестиваля "Круг света".

"Первое место в номинации "Арт Вижн Классик" заняла команда RESORB (Германия), второе - SKGMEDIA (Китай), а третье - Screen Blasters (Россия)", - сообщил представитель пресс-службы.

Он также отметил, что в номинации "Арт Вижн Модерн" победителем стала команда из Китая SKGMEDIA, второе место досталось SAM (Китай), бронзу взяла Furyco (Индонезия). А в номинации "Арт Вижн Виджеинг" первое место заняла Ari Dykier (Польша), второе - VJ Eletroiman/Darklight Studio (Испания/Бразилия), а третье - Vj Eps (Россия).

Конкурс проводился среди профессиональной и студенческой аудитории, творческих коллективов, дизайн-студий.

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также парк Горького. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.