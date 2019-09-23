В Петербурге назвали лауреатов премии Балтийская звезда из России, Швеции и Финляндии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Новые лауреаты премии "Балтийская звезда" за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона названы в понедельник в Петербурге. Имена обладателей этой награды из России, Швеции и Финляндии оглашены на пресс-конференции, посвященной началу ХХIХ международного фестиваля "Балтийский дом".

Вручение премии пройдет 7 октября в Эрмитажном театре.

"Лауреатами премии "Балтийская звезда" в 2019 году станут председатель СТД России, народный артист РФ Александр Калягин, президент Финляндии с 2000 года по 2012 год, председатель правления Финской национальной галереи Тарья Халонен и переводчик Кайса Эберг Линдстен из Швеции", - сказал на пресс-конференции старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО) Юрий Левченко.

Он добавил, что премия в номинации "За поддержку культуры" присуждена искусствоведу, коллекционеру, меценату Нине Лобановой-Ростовской. В номинации "Память" названо имя драматурга, сценариста, поэта Александра Володина (1919-2001).

Премия была учреждена в 2004 году Министерством культуры России, комитетом по культуре Санкт-Петербурга, Всемирным клубом петербуржцев, Центром национальной славы и фондом "Балтийский международный фестивальный центр". Среди лауреатов разных лет кинорежиссеры Анджей Вайда, Александр Сокуров, актеры Донатас Бинионис, Даниэль Ольбрыхский, театральные режиссеры Эймунтас Някрошюс, Люк Персеваль, композиторы Арво Пярт, Раймонд Паулс, Кшиштоф Пендерецкий, писатели Даниил Гранин, Томас Венцлова, Евгений Евтушенко, дирижеры Юрий Темирканов, Саулюс Сондецкис, хореограф Джон Ноймайер, певицы Елена Образцова и Эдита Пьеха.