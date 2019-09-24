Новый европейский театр: возможно, ваш единственный шанс увидеть эти спектакли

Фестиваль N.E.T. (New European Theatre) начнется 13 ноября, но продажа билетов открывается уже 24 сентября. Мы выбрали шесть спектаклей, которые, скорее всего, больше в России вы не увидите, а смотреть их в Европе — очень дорого

"Why?" (Франция) Театр "Буф дю Нор", режиссер Питер Брук

Описание Сцена из спектакля "Why?" © Пресс-служба фестиваля N.E.T.

Питер Брук — живая легенда театральной режиссуры — для отечественной публики имя не новое. Последнее, что вы могли видеть у него, — спектакль "Узник", который показали на сцене Петербургского ТЮЗа, еще вам наверняка знакомы его кинематографические работы — "Повелитель мух" и "Махабхарата". Ему 94 года, а ставить он начал в 17 — его первым спектаклем был "Доктор Фауст" Марло. Уже через три года в его биографии насчитывалось шесть профессиональных постановок. Брук в молодости испытал огромное влияние Всеволода Мейерхольда (которому он и посвятил этот спектакль) — одного из главных авангардных режиссеров. У него была непростая судьба: его работы подвергались цензуре, самого режиссера преследовали агенты НКВД, а конец его абсолютно трагичен — после ареста и пыток, которые продолжались в течение трех недель, Мейерхольда расстреляли. Возможно, именно поэтому Брук дает такое название своему спектаклю, будто призывая наконец дать ответ на этот вопрос: почему человек, совершивший целую революцию в искусстве и привнесший туда столько нового, пал жертвой сталинского режима? Селфи-концерт (Болгария) Независимый проект Иво Димчева, режиссер Иво Димчев

Описание Сцена из спектакля "Селфи-концерт" © Пресс-служба фестиваля N.E.T.

Есть люди, которые фотографируют себя миллионы раз каждый день, а есть те, кто относится к этому очень трепетно, запечатлевая лишь самые важные моменты своей жизни. А что, если у всего этого есть другая сторона? Если она не так безобидна, как нам кажется? Работы Иво Димчева так или иначе находятся на стыке поп-арта, хореографии и перформанса. Сам он личность эпатажная, которая привлекает к себе внимание. Вот он участвует в шоу X-Factor, а вот уже ставит спектакль для одного из крупнейших фестивалей и организовывает свою театральную компанию. Организаторы загадочно намекают, что в постановке многое зависит от зрителя. Спектакль — интерактивный. Что нужно будет делать — пока держится в тайне, но вряд ли вас попросят, как обычно, выключить звук своих телефонов. "Пиноккио" (Россия) Электротеатр "Станиславский", режиссер Борис Юхананов

Описание Сцена из спектакля "Пиноккио" © Пресс-служба фестиваля N.E.T.

Борис Юхананов — человек, который мыслит томами, эпохами, монструозными конструкциями. Его спектакли — как огромная франшиза, похожая на фильмы Тарантино, где в каждой работе можно найти отсылки к другим, поп-арту или еще к чему угодно (никто пока до конца не разгадал его мистический код). У него, например, был оперный сериал "Сверлийцы", который состоял из пяти частей и рассказывал о фантастической стране Сверлии и населяющем их мир народе. Сюжет его мог показаться непонятным, но если воспринимать это как сказку или даже скорее как миф, то масштабные декорации встают на свои места, а ваш разум отправляется в далекое небывалое путешествие. "Пиноккио" — это тоже часть всей этой большой франшизы Юхананова. Автор пьесы Андрей Вишневский взял за основу сказку Карло Коллоди, а Юхананов превратил ее в историю, достойною греческого мифа. Тут и пинохрам, и множество сказочных существ, вокруг оживают легенды, самые страшные монстры. А еще на сцене, наверное, будет рекордное для Электротеатра количество участников — в постановке занята вся труппа вместе с хором Арины Зверевой и пластической группой. Репетиция. История(и) театра (I) (Бельгия, Германия, Швейцария) Театральная компания "Международный институт политического убийства", режиссер Мило Рау

Описание Сцена из спектакля "Репетиция. История(и) театра (I)" © Пресс-служба фестиваля N.E.T.

Условно — это спектакль об убийстве молодого человека в Бельгии в 2012 году. Шесть актеров, два из которых — любители, должны будут воссоздать события семилетней давности и провести суд — справедливый или нет, решать только им. На самом деле, этим спектаклем Мило Рау начинает серию своих сценических историй. Его задача — с помощью театральных ресурсов и приемов понять, могут ли постановки в реальном мире трезво и адекватно рассуждать о насилии, жестокости и как это все воздействует на зрителей. Вы же понимаете, что актеры, ударив напарника, не причиняют ему вреда? А что, если нет? А что сделали бы вы? А что сделали бы тогда с вами? "Игрушки" (Дания, Россия) Театральная компания Signa и фестиваль N.E.T.

Описание Сцена из спектакля "Игрушки" © Пресс-служба фестиваля N.E.T.

Работа создавалась специально для фестиваля датской театральной компанией Signa. Это коллектив, который придумывает и создает site-specific-спектакли — они проходят в необычных арт-пространствах (или не обязательно арт). Как правило, это проекты с полным погружением, и каждый раз они разрабатываются под конкретные места. Для этого иммерсивного спектакля выбрали Музей стрит-арта в Санкт-Петербурге. У него довольно мрачный сюжет (на контрасте с названием): одна состоятельная особа перед своей смертью решает вернуться в Санкт-Петербург, где родилась и выросла ее мать. Она разочарована в своей жизни, ей кажется, что она мало всего видела, мало чего чувствовала, а смерть уже дышит холодным дыханием в спину. Поэтому главная героиня хочет все успеть. Вокруг своего смертного ложа на заброшенной фабрике она создает отдельное государство, населяет его молодыми небогатыми людьми, которых нашла на улице, все они становятся участниками игры, все должны предоставить для королевы не хватающих ей ощущений. Награда победителю — дома, бриллианты, машины. Но не все участники — добропорядочные люди, не всем доступно сочувствие и добродетель. "Zauberland" Театр "Буф дю Нор", режиссер Кэти Митчелл

Описание Сцена из спектакля "Zauberland" © Пресс-служба фестиваля N.E.T.