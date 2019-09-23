Умер актер фильмов Тарантино и Лукаса Сид Хэйг

ТАСС, 23 сентября. Американский актер армянского происхождения Сид Хэйг умер в возрасте 80 лет в США. Об этом в понедельник сообщила в Instagram жена актера Сьюзен.

"Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и всегда им останется", - написала она.

За свою карьеру Хэйг, настоящее имя которого Сидней Эдди Мосесян, снялся в более чем 130 фильмах и сериалах, среди которых THX 1138 (1971) Джорджа Лукаса, "Джеки Браун" (Jackie Brown, 1997) и "Убить Билла 2" (Kill Bill: Vol. 2, 2004) Квентина Тарантино. Однако наибольшую известность ему принесли роли в американских низкобюджетных фильмах ужасов режиссеров Крэйга Залера и Роба Зомби.