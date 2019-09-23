Московский "Ленком" открыл в Петербурге ХХIХ международный фестиваль "Балтийский дом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Московский театр "Ленком" - новый партнер международного фестиваля "Балтийский дом" - открыл в понедельник этот праздник петербургской премьерой спектакля "Фальстаф и Принц Уэльский" - фантазией на темы шекспировских комедий и трагедий в постановке Марка Захарова. В Год театра этот фестиваль, уже двадцать девятый по счету, в течение трех с половиной недель представит театральное творчество коллективов Европы и Азии.

"У птиц границ нет и у театра - тоже. Мне очень радостно, что Китай, Италия, Франция, Литва встретились на фестивале "Балтийский дом". Спасибо, что зовете. Несмотря на санкции и проблемы международные, а также кризис политический и экономический театр жив и границ не имеет", - сказал на пресс конференции участник спектакля-открытия, народный артист России Дмитрий Певцов.

Еще два новичка нынешнего фестиваля - Центр Ежи Гротовского и Томаса Ричардса из Италии с постановкой "Из подполья: ответ Достоевскому" и Пекинская студия Мэн Цзинхуэя со спектаклем "Чайная", которую критики назвали вызовом национальной театральной традиции. Средства на их российские гастроли выделены из бюджета Театральной олимпиады. Французский режиссер Серж Нуайель из марсельского театра "НоНо" покажет спектакль "Барокко", в котором играют артисты из 11 стран Европы и Азии, в том числе и российские певцы.

А в числе старых знакомых - итальянский режиссер Пиппо Дельбоно, который сотрудничает с "Балтийским домом" с 2012 года. На этот раз он привезет на фестиваль спектакль "Радость" - исповедь режиссера о времени и о себе. Актуальную для нынешних времен комедию "Тартюф" Мольера в постановке Оскараса Коршуноваса покажет Национальный драматический театр Литвы.

Фестиваль откроет мемориальную доску Някрошюсу

Особую часть праздника составила программа "Някрошюс. Продолжение…" (1952-2018) памяти выдающегося литовского режиссера, который многие годы приезжал с новой постановкой на каждый "Балтийский дом". Фестиваль и на этот раз представит российские премьеры двух спектаклей мастера, ставших завершающими в его творчестве. Клайпедский драматический театр покажет его спектакль "Сукины дети". А Национальный театр из Варшавы - спектакль "Венчание" по произведению классика польского авангарда Витольда Гомбровича.

Наследию литовского режиссера будет посвящена 12 октября международная конференция "Влияние творчества Някрошюса на современную театральную критику". Театр "Мено Фортас", где мастер осуществил многие свои замыслы, в первый день фестиваля открыл выставку его памяти.

"Някрошюс был нашим личным другом, товарищем по профессии, по жизни. Четвертого октября, когда театр "Мено Фортас" будет почти в полном составе здесь, в нашем фойе рядом с доской, посвященной Георгию Товстоногову, который несколько лет руководил театром, появится доска Эймунтасу Някрошюсу. Эта доска увековечит память о его спектаклях в театре "Балтийский дом", - сказал на пресс-конференции руководитель фестиваля, заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб.

Нынешний фестивальный марафон завершится 16 октября.