Волковский театр в Ярославле получит программу поддержки от Министерства культуры

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ разработает программу мер поддержки Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова, который вступил в юбилейный 270-й сезон и получил статус особо ценного культурного объекта народов России. Об этом в понедельник рассказал на пресс-конференции заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.

"Мы будем в ближайшее время разрабатывать в целом программу, связанную с пониманием того, какие конкретные меры будут направлены на создание дополнительных благоприятных условий для Волковского театра. Но я хочу отметить, что здесь сошлось все воедино: то есть для нас очень ценен этот режим (статус особо ценного объекта), но не только режим в данном случае играет роль, поскольку мы с вами прекрасно понимаем, что сезон, который мы сейчас проживаем Волковским театром, - юбилейный, 270-й театральный сезон", - отметил заместитель министра культуры РФ.

Президент РФ Владимир Путин 17 сентября подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Президент поручил Минкультуры включить театр в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, а правительству - обеспечить правовые, финансовые и материальные условия деятельности учреждения.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина, здание выполнено в стиле неоклассицизма.