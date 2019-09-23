Ироничную книгу об истории краж предметов искусства презентовали в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 сентября. /ТАСС/. Писательница и искусствовед Софья Багдасарова выпустила книгу "Воры, вандалы и идиоты: Криминальная история русского искусства", в которой попыталась в ироничной форме раскрыть причины краж наиболее известных шедевров. Как рассказала автор журналистам на презентации издания в пресс-центре ТАСС в Петербурге в понедельник, основу книги составили криминально-юмористические рассказы, интервью и журналистские статьи.

"Я очень много [для книги] брала публикаций журналистов, опиралась на работу журналистов. Всего в книге девять рассказов. О главных преступлениях написала с помощью сатиры, стилизации под Бабеля, Хармса", - отметила Багдасарова.

Хронологический отсчет книги о преступлениях, связанных с шедеврами искусства, начинается с конца 18 века. Автор иллюстраций - Мария Пономарева - выполнила их в стиле художника-каррикатуриста Херлуфа Бидструпа. На рисунках изображены собеседники Багдасаровой, но таким образом, чтобы они были неузнаваемы. По словам писательницы, она беседовала и с представителями теневого криминального бизнеса.

Изучение криминальных историй позволило автору выявить существующие тенденции в сфере кражи предметов искусства. По словам Багдасаровой, "есть одна константа, как черное платье от Шанель", - наиболее часто подделывают картины Ивана Айвазовского и Ивана Шишкина. Также она отметила, что имеет место и перелицовка картин европейских художников, которых выдают за российских. В других случаях мошенники пытаются представить подделку за работу известного мастера, обосновывая непохожесть стиля тем, что полотно принадлежит к более раннему периоду творчества.

По словам Багдасаровой, злоумышленников, которые специализируются на арт-криминале в России, отличает "глупость, элементарная надежда "на авось" и пристрастие к алкоголю". Писательница привела в пример две наиболее нелепые, по ее мнению, кражи, которые вызвали общественный резонанс. Первая связана с картиной кисти Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым": полотно из коллекции Русского музея находилось на экспозиции в Третьяковке, когда в январе 2019 года посетитель галереи беспрепятственно снял картину со стены, вынул полотно из рамы и спокойно скрылся с ней. Другая абсурдная, по словам писательницы, кража произошла уже в Петербурге: в прошлом году мужчина пробрался в Павловский дворец, там он выпивал в покоях императрицы Марии Федоровны, пока не уснул, а потом украл статуэтку стоимостью 5 млн рублей.

Софья Багадасарова - писатель, историк изобразительного искусства, блогер, журналист. Окончила отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ. Является автором книг "Омерзительное искусство" (2018 г.), "Апокалипсис в искусстве. Путешествие к Армагеддону" (2018 год).