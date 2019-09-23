Премию имени Федора Волкова на фестивале в Ярославле получили три театра

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Премию правительства РФ имени основателя русского театра Федора Волкова вручили в понедельник на открытии Международного Волковского фестиваля в Ярославле. Лауреатами премии стали Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского, Новосибирский городской драматический театр Сергея Афанасьева, а также художественный руководитель Театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов, передает корреспондент ТАСС.

"Для нашего коллектива эта награда будет дополнительной энергией, творческой энергией. Ты работаешь, потому что не можешь не работать, потому что у тебя внутри священный огонь Аполлона, который не дает тебе творчески успокоиться", - сказал руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Андрей Мирошниченко.

"Это награда не лично моя, а всего коллектива, который уже 31 год, бессменно, через громадные трудности, идет по пути развития русского драматического театра", - добавил, принимая статуэтку и диплом, худрук Новосибирского театра Сергей Афансьев.

Персональную награду получил худрук театра юного зрителя Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов, который вышел на сцену в национальном якутском костюме. "Я очень счастлив в год театра получить очень престижную премию имени первого русского профессионального актера первого русского профессионального театра - Федора Волкова. Да здравствует Волковский фестиваль!", - сказал Павлов.

Вручили награды лауреатам в ходе открытия двадцатого Международного Волковского фестиваля, который продлится по 29 сентября, замминистра культуры РФ Павел Степанов, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и художественный руководитель театра им. Волкова Сергей Пускепалис. Премия имени Федора Волкова вручается за вклад в развитие театрального искусства России, она учреждена правительством РФ в 1999 году в целях поощрения творческих работников театров и театральных организаций, а также в связи с отмечаемым в 2000 году 250-летним юбилеем первого русского профессионального театра. Ежегодно присуждается не более трех премий.

О театре

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основан в 1750 году в Ярославле. Назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России". Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля, оно построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина и выполнено в стиле неоклассицизма.