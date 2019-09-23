Спектакль тольяттинского театра "Колесо" открыл фестиваль "Волга театральная" в Самаре

САМАРА, 23 сентября. /ТАСС/. Фестиваль ПФО "Волга театральная" начался в Самаре со спектакля "Саня, Ваня, с ними Римас" тольяттинского театра "Колесо". Спектакль прошел в Самарском академическом театре драмы им. Горького, говорится в сообщении городской администрации, распространенном в понедельник.

"Волга театральная" - единственный фестиваль в ПФО, объединяющий профессиональные театры. Спектакли можно увидеть с 23 по 30 сентября в театре драмы и на других театральных сценах. Открывает конкурсную программу спектакль "Саня, Ваня, с ними Римас" театра "Колесо" из Тольятти", - говорится в сообщении.

Фестиваль проводится в Самаре раз в два года. В этом году зрители увидят 14 спектаклей театров из 10 городов, которые пройдут на пяти площадках. Участников фестиваля будет оценивать жюри, которое распределит награды по 10 номинациям.

"Волга театральная" - всегда очень ожидаемое событие для театральной жизни Самары, и я очень рада, что фестиваль проходит именно в нашем городе. Желаю артистам получить искреннее удовольствие, а зрителям яркие, незабываемые эмоции!" - сказала глава Самары Елена Лапушкина во время открытия.

Помимо театральных коллективов из Самарской области, свои спектакли зрителям, а также на суд жюри, представят театры из Нижнего Новгорода, Уфы, Арзамаса, Перми, Ульяновска и Набережных Челнов. "Фестиваль "Волга театральная" - это уникальное событие. Я знаю, как зритель ждет этот фестиваль, чтобы не только на своих посмотреть, но и сравнить, как наши выглядят по сравнению с другими", - сказал председатель самарского отделения Союза театральных деятелей России Владимир Гальченко.

Фестиваль продлится до 30 сентября. Вне конкурса свои поставки представят театры из Читы и Штутгарта.