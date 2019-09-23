Национальный музей Дагестана до конца года создаст виртуальные экспозиции 39 филиалов

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Национальный музей Дагестана им. Тахо-Годи до конца 2019 года завершит создание виртуальной 3D-экспозиции всех 39 отделов и филиалов музея, расположенных в Махачкале и еще 32 городах и сельских поселениях республики, сообщил ТАСС директор музея Пахрудин Магомедов.

"Мы привлекли компанию из Пятигорска, чтобы сделать 3D-экспозиции всех наших филиалов. Буквально на днях завершили объезд всех 39 филиалов, все они будут представлены на сайте в 3D-формате <...> Сейчас шесть-семь филиалов, включая головной музей, уже готовы, по остальным нужно несколько дней на обработку, до конца года все будут выложены на сайт", - рассказал Магомедов.

По его словам, создание виртуальной экспозиции позволит не только привлечь внимание к музею, но и повысить турпоток.

"Это дает очень большой эффект (для привлечения туристов). <…> Человек может онлайн познакомиться с музеем, с отдельными экспонатами - будет возможность их увеличения, приближения - и тут же заказать тур в интересующий его музей", - пояснил директор музея.

Он также добавил, что в перспективе планируется сделать описание основных экспонатов с переводом его на английский, турецкий и иранский языки.

Национальный музей Республики Дагестан им. А.Тахо-Годи в настоящее время является одним из крупнейших учреждений культуры на Северном Кавказе. Его фонды насчитывают около 170 тыс. экспонатов, среди который немало уникальных, в том числе личное оружие, награды и вещи имама Шамиля, князя Багратиона, образцы традиционных художественных промыслов, предметы культуры и быта Дагестана, живописные полотна и многое другое. Национальный музей имеет 39 отделов и филиалов, пять из которых расположены в Махачкале, еще 34 - в 32 городах и сельских поселениях республики.