На Курилах отменили фестиваль военных оркестров "Спасская башня"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Оркестры, посетившие Сахалинскую область в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", не попали на Курильские острова (Сахалинская область) из-за неблагоприятных погодных условий в море. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Оркестр даже не смог сесть на пароход, в море неблагоприятные погодные условия", - сообщил собеседник агентства. Он добавил, что выступления оркестров на Курилах полностью отменены. Фестиваль должен был пройти на Кунашире, Шикотане и Итурупе.

Военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" открылся в Южно-Сахалинске 20 сентября концертом Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Главный оркестр страны порадовал зрителей программой, посвященной 75-летию Победы.

Продлится фестиваль до 28 сентября включительно. Он должен был охватить не только областную столицу и районы, но и Курильские острова. Центральный военный оркестр с 21 по 26 сентября посетит административные центры шести муниципальных образований - Ноглики, Оху, Тымовское, Александровск-Сахалинский, Смирных и Поронайск. Кроме того, во время фестиваля оркестр Южно-Сахалинского гарнизона 21 и 22 сентября побывал в двух населенных пунктах Углегорского городского округа - Углегорске и Шахтерске.

Еще одним гостем музыкального праздника стал оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Армении. 24 и 25 сентября музыканты должны были совершить поездку на Курилы. 28 сентября они выступят в Южно-Сахалинске.

Сейчас на Сахалине преимущественно солнечная безветренная погода, температура воздуха в областной столице плюс 18 градусов тепла. Но на большей территории Курильских островов погода пасмурная, отмечаются туманы. В море наблюдается ветер со скоростью до 15 м/с, волны высотой около трех метров.

Спасская башня

Фестиваль "Спасская башня" - музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров из разных стран и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

Фестиваль ежегодно проходит на Красной площади в Москве.