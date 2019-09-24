СМИ: Джона Хилл сыграет злодея в новом фильме о Бэтмене

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Роль злодея в очередном фильме про супергероя Бэтмена сыграет американский актер Джона Хилл. С таким утверждением выступил в понедельник журнал Variety, ссылающийся на осведомленные источники.

По этим данным, кандидатура Хилла на роль антигероя фильма по мотивам комикса американского издательства DC Comics рассматривалась продюсерами на протяжении уже долгого времени. Однако принятие решения о том, кто сыграет противника Бэтмена в новой картине, было отложено до момента, пока не будет утвержден актер на главную роль.

Издание подчеркивает, что до сих пор не известно, какой именно из вымышленных персонажей выступит на стороне зла в новой части супергеройского кино. Журнал подчеркивает, что в очередном фильме про Бэтмена, который снимет американский режиссер Мэтт Ривз, может также сыграть американец Джеффри Райт, который, по данным источников, исполнит роль комиссара полиции Джеймса Гордона.

Джона Хилл наиболее знаком зрителям по фильму "Волк с Уолл-стрит" (2013), в котором он сыграл Донни - напарника главного героя Джордана Белфорта, роль которого исполнил Леонардо ДиКаприо. За эту работу, а также за роль в картине "Человек, который изменил все" (2011) Беннетта Миллера он был дважды номинирован на "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в 2012 и 2014 годах.

В мае 2019 года стало известно о том, что роль Бэтмена в новой трилогии фильмов о супергерое исполнит британский актер Роберт Паттинсон. Образ героя комиксов про Бэтмена в разное время воплощали на экране актеры Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек. Выход нового "Бэтмена" на широкий экран планируется в 2021 году.