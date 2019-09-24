Церетели представит в Женеве выставку работ, вдохновленных Пикассо и Шагалом

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Народный художник РФ, президент Российской академии художеств Зураб Церетели представит в Женеве в октябре выставку Monumental. В экспозицию войдут картины, вдохновленные работами Пикассо и Шагала, сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ во вторник.

Зураб Церетели: всю жизнь я отдаю больше, чем получаю

"Президент Российской академии художеств Зураб Церетели впервые лично представит в Женеве коллекцию своих картин, вдохновленных работами Пикассо и Шагала. Шедевры художника-монументалиста можно будет увидеть в галерее D10 Art Space на выставке Monumental с 10 октября по 10 января 2020 года", - рассказали в пресс-службе.

В экспозицию войдут 93 картины, выполненные в различных техниках - от шелкографии до росписи эмалью. "Мы тщательным образом отбирали каждую работу для выставки, чтобы показать посетителям многогранность творчества Церетели. Мы хотели познакомить швейцарскую публику с современным российским искусством и решили сделать это монументально", - рассказала владелица галереи D10 Art Space, где пройдет выставка, Виктория Дзодзиев.

Как отмечают в пресс-службе РАХ, в коллекции прослеживается влияние работ Пабло Пикассо и Марка Шагала, с которым Церетели познакомился, когда жил и работал в Париже.

"Это выставка и о России, и о Грузии, и обо всем мире, и о каждом из нас. В каждой работе можно увидеть нового Церетели, не просто всемирно известного художника-монументалиста, а человека, который любит, страдает, тоскует и переживает. Именно эта душевность и создает настоящего мастера, творчество которого, безусловно, оценят в Швейцарии", - отметила Дзодзиев.

Юбилей художника

В юбилейный год художника его выставки проходят по всему миру. В частности, в начале года открылась экспозиция "Больше, чем жизнь" в галерее "Саатчи" в Лондоне. В нескольких залах представили около 100 картин, скульптур, книг с рисунками, эмалей, которые были созданы художником на протяжении творческого пути.

В центре Гейдара Алиева в Баку прошла выставка Церетели Possible Dimensions. Множество выставок состоится и в России - в Санкт-Петербурге, Тольятти, Самаре, Саратове, Подольске и других городах.

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси, в 1958 году окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году начал работу в Институте этнографии и археологии Академии наук Грузии. Уже в конце 60-х - начале 70-х годов ярко проявил себя в монументальном искусстве.

В разное время руководил самыми масштабными художественными проектами. В 1970-1980 годах - главный художник МИД СССР, в 1980 - главный художник Олимпийских игр в Москве, в 1995-м - худрук строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, с 1995 года - главный художник по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.

Скульптурные памятники работы Церетели установлены во многих странах - США, Великобритании, Испании, Японии, Уругвае, Франции и других. Среди основных работ - "Счастье детям всего мира" (Нью-Йорк, 1979), "Рождение нового человека" (Севилья, 1995), памятники-бюсты Льву Толстому и Юрию Гагарину (Монтевидео, 2000), памятник жертвам холокоста (Иерусалим, 2005), памятник бывшему премьер-министру Японии Итиро Хатояме (Токио, 2007), памятник отцам-основателям Евросоюза (Мец, 2012) и многие другие.

Церетели принадлежит инициатива создания и реализации масштабных музейных проектов - первого в России Музея современного искусства (Москва), в собрание которого Церетели передал свою личную коллекцию, музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств "Галерея искусств" и Государственного музея современного искусства Академии. Творчество художника отмечено высокими званиями и наградами разных стран мира.