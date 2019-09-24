В России снимут мультсериал "Стражи" о юнармейцах будущего, сражающихся с армией дронов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Томская компания Mirball Studio создаст мультипликационный сериал "Стражи" о юнармейцах из будущего, которые сразятся с армией дронов. Выход сериала на экраны запланирован на конец 2020 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе "Юнармии".

Автор идеи и сценарист мульфильма - писатель и продюсер Олег Рой, известный своими проектами "Джинглики" и "Дракоша Тоша". В центре сюжета "Стражей" - отряд юнармейцев из будущего, которые могут предсказывать и корректировать ход событий.

По словам лидера "Юнармии" космонавта Романа Романенко, анимационные герои сериала списаны с реальных юнармейцев, которые гордятся историей своей страны, хотят принести пользу Родине. "Их желание всегда и во всем быть первыми порой забрасывает их в сложные ситуации. Нужно то природную катастрофу предотвратить, то выжить в экстремальных условиях, то помирить заклятых врагов", - цитирует Романенко пресс-служба. Бороться со злодеями юнармейцам помогут навыки, приобретенные в молодежном движении, добавил он.

Как отмечают в пресс-службе "Юнармии", выход сериала запланирован на конец 2020 года. Всего планируется снять 11 серий длительностью по 22 минуты.

Олег Рой, слова которого приводит пресс-служба, отмечает, что в "Стражах" будут реалистичные персонажи, богатая сюжетная линия и игровая графика с самыми современными 3D-эффектами. "Хотим побороться с конкурентами за право называться "Лучшим анимационным фильмом", - отметил писатель.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" создано по инициативе Минобороны РФ в 2016 году. Сейчас в рядах движения насчитывается более 560 тысяч участников в возрасте от 8 до 18 лет, штабы организации работают во всех 85 регионах страны.