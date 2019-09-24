Лауреат "Кинотавра" Борис Акопов снимет современную драму

ЯЛТА, 24 сентября. /ТАСС/. Режиссер Борис Акопов, чей дебютный фильм "Бык" получил главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", снимет современную драму. Об этом ТАСС сообщил во вторник продюсер будущей картины Федор Попов.

"Это будет современная драма, рабочее название - "Кэт", - рассказал Попов. - Главная героиня - 24-летняя девушка по имени Катя". Продюсер добавил, что сейчас начинаются поиски финансирования. "Будем подавать заявки в российские и европейские фонды кино", - пояснил Попов. Также создатели будущего фильма займутся переводом сценария на английский язык. Дата начала съемок, исполнители главных ролей пока не называются.

Борис Акопов родился в 1985 году. Его картина "Бык" была посвящена 1990-м годам, когда молодежь была вынуждена выживать в новых условиях. Согласно сюжету, Александр Быков по прозвищу "Бык" зарабатывает деньги любыми способами. Главные роли исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская.

Фильм получил на "Кинотавре" также приз за лучшую операторскую работу. На закрывающемся во вторник Международном кинофестивале "Евразийский мост" в Ялте картина была отмечена сразу двумя наградами. Лента удостоена наград от Открытой премии российской кинопрессы "Резонанс" - как "Лучший фильм" и как "Лучший дебют".