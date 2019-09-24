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Вышел трейлер фильма по мотивам сериала "Во все тяжкие"

Выход картины запланирован на 11 октября
'Netflix/YouTube'

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие". Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

В трейлере появился главный герой сериала Джесси Пинкман, его роль исполнит Аарон Пол. Режиссером и сценаристом фильма стал создатель сериала Винс Гиллиган. 

Выход фильма запланирован на 11 октября. 

В конце августа Netflix представил тизер картины.

Сериал "Во все тяжкие" выходил с 2008 по 2013 год. Все было показано пять сезонов. В 2015 году состоялась премьера сериала "Лучше звоните Солу", который является спин-оффом и приквелом "Во все тяжкие".

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