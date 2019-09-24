Минкультуры объединит департаменты музеев и международной деятельности

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Департаменты музеев и международной деятельности Министерства культуры РФ будут объединены, новое название пока не определено. Об этом сообщил журналистам во вторник директор департамента музеев министерства Владислав Кононов.

"Министром принято решение включить департамент международного сотрудничества в состав департамента музеев. Название пока не определено", - сказал Кононов.

Статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова уточнила в беседе с журналистами, что руководителем объединенного департамента станет Кононов.