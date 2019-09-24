Минкультуры предложит регионам увековечить имена старообрядцев в названиях улиц

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ планирует обратиться к региональным властям с предложением рассмотреть возможность увековечить имена старообрядцев в названиях улиц и скверов. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства, данная инициатива связана с подготовкой к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума в 2020 году.

Ранее в ходе заседания Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума было предложено присвоить улицам или скверам в крупных российских городах названия в честь протопопа Аввакума, боярыни Морозовой и в целом старообрядчества.

"Присвоение имен улицам, скверам и так далее находится исключительно в ведении субъектов РФ. Министерство, со своей стороны, планирует направить письма в регионы, которые участвуют в праздновании 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума, с просьбой рассмотреть такую возможность. Кроме того, не исключено, что в каких-то регионах уже есть такие планы", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что "предложения субъектов РФ будут систематизированы и оформлены в виде списка объектов, которым планируется присвоить имена, связанные с историей старообрядчества и личностью протопопа Аввакума".

Аввакум Петров (протопоп Аввакум) родился в 1620 году в селе Григорово Нижегородского уезда в семье священника. В 1638 году Аввакум поселился в селе Лопащцы, где был рукоположен в диаконы, а в 1644 году - в священники. В 1652 году выступил против реформы церкви, проводимой патриархом Никоном, за что был арестован и через год выслан в Тобольск. В 1666 году решением Церковного собора лишен сана и предан проклятию, а в 1667 году с тремя единомышленниками сослан в Пустозерск и посажен в "земляную тюрьму". 14 апреля 1682 года Аввакум и трое его последователей решением Церковного собора были заживо сожжены в срубе в Пустозерске.