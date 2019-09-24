Михалков готов обсудить с Меньшовым реформу Российского оскаровского комитета

ЯЛТА, 24 сентября. /ТАСС/. Глава Союза кинематографистов РФ, обладатель "Оскара" Никита Михалков готов обсудить с председателем Российского оскаровского комитета Владимиром Меньшовым, также получившим награду от американских киноакадемиков, реформирование комитета. Об этом Михалков сообщил во вторник ТАСС.

"Я с удовольствием встречусь с Меньшовым, - сказал Михалков. - Правда, не понимаю, о чем пойдет речь и как технически это будет выглядеть". Ранее Меньшов сообщил журналистам, что планирует обсудить Никитой Михалковым реформирование комитета.

В 2011 году Меньшов отказался подписать итоговое решение комитета, который выдвинул от России на "Оскар" картину "Утомленные солнцем - 2: Цитадель" Никиты Михалкова. Он назвал это решение "несправедливым, так как прокатная судьба картины и отзывы критиков не доказывают ее состоятельности".

По словам Меньшова, Михалков тогда "достойно" принял его решение, но картина в итоге на "Оскар" все равно поехала, "комитет разогнали". В итоге, по словам режиссера, в обновленный комитет вошли эксперты и обладатели "Оскара". Однако, как считает Меньшов, "новые условия тоже неправильные", он пытается встретиться с Михалковым, чтобы обсудить эту ситуацию.

В этом году выдвижение российского фильма на "Оскар" пройдет в конце сентября. Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем американские киноакадемики из них отбирают картины-номинанты.

Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994). В прошлом году комитет выдвинул от России фильм Константина Хабенского "Собибор", который в итоге не вошел в число номинантов.