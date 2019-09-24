В Минкультуры объяснили исчезновение с сайта списка произведений "Культурного норматива"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", был опубликован на сайте Министерства культуры РФ по ошибке. Об этом сообщила журналистам во вторник статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Ранее на сайте ведомства были опубликованы методические рекомендации по реализации проекта. Список рекомендованных произведений вызвал дискуссию в обществе. Затем он был удален.

Как пояснила замминистра, список был сформирован из мнений экспертов, привлеченных к разработке норматива. "Наши сотрудники сделали колоссальную ошибку: они арифметически соединили эти мнения, не было никаких дискуссий, "мозговых штурмов". И решили все это опубликовать. Министр был не в курсе, я была не в курсе. Рекомендуемый перечень должен быть результатом отбора, который никто не проводил", - отметила Манилова.

Она указала на то, что в перечень были включены даже не все государственные учреждения, что подчеркивает его несостоятельность.

Замминистра подчеркнула, что ведомство не планирует выступать "цензором всей мировой культуры". "Я не знаю такого человека, гения, который взялся бы за такую задачу", - сказала она. Манилова пояснила, что задачей "Культурного норматива школьника" является импульс к знакомству с произведениями культуры, развитие детей.

Культурный норматив школьника

Официальный старт программы в 11 пилотных регионах России - Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области - будет дан 1 октября.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения разработают совместный проект "Культурный норматив школьника". По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.