Детские фольклорные коллективы представили более 60 номеров на ассамблее на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Детские ансамбли представили жюри Российской детской фольклорной ассамблеи, которая прошла на Ставропольском крае, более 60 номеров. Обладателем гран-при стал коллектив из Москвы, сообщила во вторник пресс-служба Минкультуры РФ.

"Основным событием [ассамблеи] стал смотр конкурсных программ. Более 60 творческих номеров, в основе которых народные традиции, представили участники проекта. <…> Гран-при ассамблеи получил фольклорный ансамбль "Рада" из Москвы. Звания лауреатов присуждены коллективам и солистам из Архангельска, Пензы, Симферополя, Волгограда, Ставропольского края, Самарской, Тульской и Иркутской областей", - говорится в сообщении.

Участниками ассамблеи стали детские фольклорные ансамбли и отдельные исполнители из Архангельской, Волгоградской, Самарской, Тамбовской, Иркутской, Тульской, Пензенской, Московской областей, Республики Крым и Ставропольского края. Более 150 юных артистов участвовали в творческих лабораториях, мастер-классах, экскурсиях, также они подготовили общий концерт, который представили жителям Ставрополя.

Российская детская фольклорная ассамблея проходит в разных регионах с 2009 года. Среди задач ассамблеи - сохранение и популяризация народных обычаев и обрядов, культуры народов России, поддержка самобытных фольклорных коллективов и одаренных исполнителей.