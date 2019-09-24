Более 5 тыс. зрителей собрал фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева в Уфе

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, состоявшегося на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета в 22-й раз, посетили более 5 тыс. зрителей. Билеты были распроданы на все девять вечеров фестиваля, который завершился вечером "Гала-Григорович", сообщил журналистам во вторник директор театра Ильмар Альмухаметов.

"У нас было девять спектаклей, мы умножаем на 600 мест, вот посчитайте. Все места были проданы, сегодня вот телефон уже боюсь брать, потому что спрашивают лишний билетик, хотя бы на стуле посидеть, хотя бы постоять. Обычно зрители говорили, что одного гала-концерта на закрытие мало всегда мало, здесь мы сделали три гала-концерта, и все билеты продались", - рассказал он.

Это был самый масштабный Нуреевский фестиваль, на сцене театра выступили балетные труппы из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска, солисты баварской оперы, словацкого театра, всего более 500 артистов, добавил Альмухаметов.

В сентябре 2020 года в театре состоится Шаляпинский фестиваль, который планируется открыть оперной премьерой. "По традиции, фестиваль будет состоять из традиционного конкурса певцов и показа опер, но мы также планируем разнообразить программу", - добавил Альмухаметов.

Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева проходит в Уфе с 1993 года по инициативе народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича. Он собирает на сцене театра оперы и балета Уфы звезд балета из разных стран мира.