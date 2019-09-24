Фильм "Дылда" выдвинули на "Оскар"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино.
"Был выбран фильм "Дылда", - сказал он, добавив, что выбор комментировать не будет.
Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).
Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского. "Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году.
Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.
Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 состоится в воскресенье 9 февраля 2020 года. Номинанты будут объявлены в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.