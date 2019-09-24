Фильм "Дылда" выдвинули на "Оскар"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино.

"Был выбран фильм "Дылда", - сказал он, добавив, что выбор комментировать не будет.

Кандидатов на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" выдвигают сами страны. Затем из них отбирают картины-номинанты. Российские фильмы трижды становились лауреатами в данной категории: "Война и мир" Сергея Бондарчука (1968), "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981) и "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова (1994).

Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского. "Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году.