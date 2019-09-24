Иркутский театр поставил "Ромэо и Джульетту" в Иванове в рамках "Больших гастролей"

ТАСС, 24 сентября. Спектакль "Ромэо и Джульетта" Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова открыл проект "Большие гастроли" в Иванове. До конца текущей недели жители и гости региона увидят еще четыре постановки, среди которых "Евгений Онегин" и "Тартюф". Об этом рассказала во вторник ТАСС руководитель литературно-драматической части Ивановского драмтеатра Алла Михайлова.

"Большие гастроли" - крупнейший театральный проект России, направленный на формирование общего культурного пространства страны. Программа действует уже шестой год. Гастроли финансирует Министерство культуры РФ. Благодаря этому театры со всей страны имеют возможность показать свои постановки в других городах.

"Впервые на ивановских подмостках выступает Иркутский драмтеатр, они [актеры] привезли нам пять постановок. Сегодня ставят Шекспира "Ромэо и Джульетту" в современной интерпретации с хорошей музыкой и хореографией. Ивановская публика с нетерпением ждала этот проект, билеты были раскуплены за короткий срок. Для театральной жизни региона это значимое событие, которое, как мы надеемся, продолжится и в следующем году", - сказала Михайлова.

По ее словам, в рамках проекта этим летом труппа Ивановского драмтеатра ездила с гастролями в Иркутск. Теперь же иркутский театр приехал в Иваново с ответным визитом. "Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля", - уточнила собеседница агентства.

В общей сложности иркутский театр поставит на сцене Ивановского драмтеатра пять спектаклей, среди которых "Не верь глазам своим", "Евгений Онегин", "Тартюф" и "Комната невесты".

Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова - старейший театр Восточной Сибири. В этом году он отметит 170-летие со дня своего основания, на протяжении этого времени он бережно сохраняет традиции русского психологического театра. Театр знают и любят зрители России, Польши, США, Германии, Японии, Болгарии, Монголии, Израиля, Узбекистана, Франции, Кореи.