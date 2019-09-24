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Денис Мацуев открыл новой программой сезон в Малом зале Филармонии Петербурга

В его программу вошли последняя соната Людвига ван Бетховена и соната Ференца Листа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Пианист Денис Мацуев дал не запланированный ранее сольный концерт в Малом зале Филармонии в Петербурге. В его новую программу вошли последняя соната Людвига ван Бетховена и соната Ференца Листа.

"Вышло так, что 24 сентября у меня оказался свободный вечер, и я подумал, что это непорядок. И с такой импровизацией мы решили провести сольный концерт в одном из любимейших моих залов - Малом зале Филармонии, который я обожаю и который связан с моими концертами в разные периоды жизни, особенно с сольными вечерами", - сказал пианист на пресс-конференции, посвященной открытию сезона в Большом зале.

Здесь в среду пианист выступит с Заслуженным коллективом России академическим филармоническим оркестром под управлением Юрия Темирканова. В день рождения Шостаковича Мацуев исполнит с оркестром его Первый фортепианный концерт.

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