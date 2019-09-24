Бондарчук, Швыдкой и Ургант вышли в финал премии ТЭФИ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Организаторы телевизионной премии ТЭФИ обьявили финалистов 2019 года, в их число вошли Федор Бондарчук (номинация "Интервьюер"), Михаил Швыдкой (номинация "Ведущий информационно-аналитической итоговой программы"), а также Иван Ургант (номинация "Ведущий развлекательной программы"). Об этом во вторник говорится на официальном сайте премии.

В категории "Дневной эфир" в номинации "Утренняя программа" в финал вышли передачи "Кто в доме хозяин?", "Утро пятницы" и "Утро России". Звание лучшего ведущего утренней программы оспорят Региона Тодоренко, Наталья Мальцева, Светлана Зейналова в паре с Тимуром Соловьевым. Лучшим дневным ток-шоу может стать "Место встречи", "ДНК" или "Судьба человека с Борисом Корчевниковым". Победителя среди лучших программ для детей и юношества выберут из проектов "Орел и Решка. Семья", "Голос. Дети" и "С чего начинается футбол".

"Вечерний прайм"

В престижной категории "Вечерний прайм" номинацию "Информационная программа" оспаривают передачи "Пятница! News", "Все на Матч" и "Вести". Лучшим ведущим информационной программы могут быть названы Дмитрий Губерниев, Елена Винник или Ольга Благодарская.

В номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма" в финал вышли программы "Прав!Да", "60 минут" и "Следы империи". Лучшими ведущими развлекательной программы могут стать Иван Ургант, Азамат Мусагалиев и Евгений Маргулис.

Среди телевизионных фильмов / сериалов лучшим из лучших могут быть признаны "Обычная женщина", "Медное солнце" или "Год культуры".

В категории "Лучший актер телевизионного фильма / сериала" ТЭФИ могут завоевать Александр Паль, Владимир Машков и Сергей Бурунов. В аналогичной женской номинации в финал вышли Анна Михалкова, Яна Троянова и Мария Миронова.

О премии

С 2014 года организатором конкурса выступает Комитет индустриальных телевизионных премий.

Весной 2018 года организаторы премии ТЭФИ утвердили новые правила голосования, согласно которым число экспертов от каждого учредителя премии (Первый канал, "Газпром медиа", ВГТРК, "ТВ Центр", "СТС Медиа", "Национальная медиа группа", Национальная ассоциация телерадиовещателей) возрастает до 150 человек, всего голосуют более 1 тыс. экспертов (в 2017 году в расширенный состав жюри входили 70 человек).

Торжественная церемония объявления победителей состоится 2 октября в Московском театре мюзикла.