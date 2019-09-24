Максим Диденко выпустит спектакль с дополненной реальностью для мобильного приложения

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Режиссер Максим Диденко выступит режиссером спектакля "Убегающая Аталанта" с использованием дополненной реальности, который будет выпущен в специально созданном мобильном приложении Immerse. Об этом во вторник режиссер сообщил ТАСС.

"Проект называется Immerse, мы сейчас сделали первый спектакль "Убегающая Аталанта", он основан на трактате XVII века "Аталанта Фугиэнс" (Atalanta Fugiens) Михаила Майера, это алхимический трактат, вершина творчества розенкрейцеров [тайное мистическое общество, по легенде основанное в Средневековье в Германии Христианом Розенкрейцем]. Это будет метафизическое путешествие по разным уголкам Москвы, которое нацелено на то, чтобы преобразовать вашу душу и приблизить вас к бессмертию", - сказал Диденко.

По его словам, зритель будет идти с телефоном по улицам Москвы и видеть разные потайные объекты с помощью дополненной реальности. Автором музыки выступит композитор Иван Кушнир. В спектакле появятся и танцевальные элементы, хореографом станет Владимир Варнава. "Это полноценный театральный проект в формате digital", - отметил Диденко и добавил, что надеется выпустить проект в октябре 2019 года.