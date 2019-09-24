Продюсер фильма "Дылда" высоко оценил шансы картины на "Оскар"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Продюсер Александр Роднянский, работавший с Кантемиром Балаговым над картиной "Дылда", которая была выдвинута Российским оскаровским комитетом на премию, видит для фильма хорошие шансы побороться за "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".

"Мы очень рады, что российский оскаровский комитет проголосовал за наш фильм, и благодарны нашим коллегам за оказанное доверие <...> Это единственный российский фильм из поданных на рассмотрение в этом году, который выйдет в американский прокат - его выпустит компания Kino Lorber в начале 2020 года. Так что, есть все шансы побороться [за "Оскар"], чем мы и займемся", - цитирует Роднянского пресс-служба.

Он отметил, что фильм уже получил широкое международное признание. "У "Дылды" этот набор есть - международное признание, два приза Каннского кинофестиваля [приз за "Лучшую режиссуру" в программе "Особый взгляд" и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы], очень удачная и насыщенная фестивальная жизнь фильма (фестивали в Теллурайде, Торонто, Сан-Себастьяне, Лондоне и Нью-Йорке), высокие оценки международной прессы и кинокритического сообщества", - приводит его слова пресс-служба.

Роднянский также поблагодарил за доверие членов комитета, отдавших свои голоса за картину Балагова.

О картине

Фильм "Дылда" - вторая режиссерская работа Балагова. Действие фильма происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде.

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".