В Петербурге открылся фестиваль "Мастерская Спивака"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Мастерская Спивака" открылся во вторник в Молодежном театре на Фонтанке в ознаменование 25-летия актерско-режиссерской школы, созданной народным артистом России, профессором Семеном Спиваком. Мероприятие открыл спектакль "Крики из Одессы" по Исааку Бабелю, сыгранный первыми выпускниками мастерской, передает корреспондент ТАСС.

"Мы принадлежим Российскому государственному институту сценических искусств, а нашей учебной базой является Молодежный театр, где студенты постигают основы профессии. Те же "Крики из Одессы" были когда-то студенческим спектаклем, а потом вошли в наш основной репертуар", - рассказал ТАСС Семен Спивак.

По его мнению, "современный театр разделился на два пути, первый из которых - любовь к человеку, а второй - поиск режиссерами самовыражения. Мне ближе первый путь, благодаря которому каждый зритель может почувствовать, что этот спектакль обращен именно к нему".

В программу фестиваля вошли спектакли Молодежного театра, рожденные как студенческие и до сих пор идущие в репертуаре театра: "Метро", "Жестокие игры", "Идиот 2012", "Обыкновенные чудики", "Игра в Шекспира. Гамлет". В панораме спектаклей - режиссерские работы учеников Спивака из других театров: "На Литейном" со спектаклем "Отцы и сыновья" Сергея Морозова, "За Черной речкой" - "Над пропастью во ржи" - Марии Мирош, "Комедианты" со спектаклем "Dream Works" Артема Петрова, Камерный театр Малыщицкого со спектаклем "Черное/Белое" Дениса Хусниярова.

Завершится фестиваль на большой сцене Молодежного театра творческим вечером выпускников мастерской "В ритме рок-н-ролла". Разные поколения "спиваков", как называют себя ученики мастера, соберутся вместе, вспомнят студенческие годы, покажут памятные творческие номера и станцуют рок-н-ролл вместе со своим учителем.