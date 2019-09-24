Дни северокорейского кино открылись в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Петербургская киностудия "Ленфильм" принимает на своей площадке фестиваль фильмов Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Мероприятие во вторник открыл показ фильма "Молодость", в ближайшие дни зрители увидят еще четыре работы северокорейского кинематографа.

"Корея и Россия являются дружественными соседними странами. Наша позиция - дальше развивать отношения дружбы, которые имеют глубокую историю, - остается неизменной <…> Надеюсь, что Дни корейского кино будут способствовать дальнейшему пониманию и ознакомлению с жизнью нашего народа жителей города Петербурга, а также народа России", - сказал на открытии фестиваля временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп.

Помимо фильма "Молодость", рассказывающего о научном сотруднике в поиске личного счастья, петербургская публика 25 сентября увидит картины "Марафонский бег к славе" и "Зовет Гванчжу", 26 сентября - "Рассказ о нашей семье" и "Товарищ Ким летает". Желающим посетить кинопоказы необходимо пройти предварительную регистрацию. Мероприятие проходит при поддержке городского комитета по культуре.

В конце августа руководство "Ленфильма" объявило о том, что киностудия договорилась с северокорейской стороной об обмене кинофестивалями. Параллельно с Днями кино КНДР в Санкт-Петербурге, в Пхеньяне будут показаны ленфильмовские картины - "Мальчик русский" молодого режиссера Александра Золотухина, "Контрибуция" Сергея Снежкина, "Развод по собственному желанию" Ильи Северова и документально-игровой фильм "Голоса в старых стенах" Александра Позднякова.