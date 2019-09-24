Кировский театр кукол проведет гастроли в Ингушетии

МАГАС, 24 сентября. /ТАСС/. Кировский театр кукол покажет в Ингушетии три спектакля с 26 по 28 сентября по программе "Большие гастроли", сообщила пресс-служба Минкультуры республики.

"При поддержки Федерального центра гастрольной деятельности состоятся "Большие гастроли" для детей и молодежи Кировского театра кукол им. Афанасьева в Ингушетии. Ингушскому зрителю будут представлены спектакли "Терем-Теремок", " Как один мужик двух генералов прокормил" и " Ищи ветра в поле", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, спектакли будут проходить в Ингушском театре юного зрителя.

"У нас уже есть зрители, желающие попасть на спектакли. Информацию о предстоящих гастролях в нашем регионе Кировского театра кукол мы распространили в школах региона. Сформирован даже график, по которому к нам будут привозить учащихся младших классов разных школ", - сказали ТАСС в администрации ТЮЗа.

Программа "Большие гастроли" реализуется Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ с 2014 года и является крупнейшим театральным проектом России.