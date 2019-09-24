Дуэт Татьяны Меженцевой и Денберела Ооржака представит Россию на "Детском Евровидении"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак представят Россию на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2019", который пройдет в Гливице 24 ноября. Они исполнят песню "Время для нас", сообщается во вторник в Instagram Академии популярной музыки Игоря Крутого, которая выступает организатором отбора.

"Дуэт Денберел Ооржак и Татьяна Меженцева, который получил 941 балл", - объявили победителей ведущие. Это баллы, присужденные дуэту по результатам интернет-голосования, а также профессиональным детским и взрослым жюри.

Отборочный концерт прошел во вторник в московском "Вегас Сити Холле", в нем приняли участие 11 юных музыкантов в возрасте от 9 до 14 лет, предварительно прошедшие онлайн- и офлайн-отборы. По условиям конкурса, они должны были представить композицию в жанре поп-музыки на государственном языке страны, допускается не более 25% иностранного материала. Нельзя использовать песню, попадавшую в ротацию до 1 мая 2019 года.

Международный конкурс "Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В нем принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.

На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.