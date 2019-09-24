В Петербурге пройдет премьерный показ отреставрированного фильма Шукшина "Калина красная"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Российская премьера отреставрированной кинокартины Василия Шукшина "Калина красная" состоится в среду в одном из старейших кинотеатров Санкт-Петербурга - "Аврора". Спустя неделю после петербургского показа легендарный фильм, который в начале сентября участвовал в конкурсе классики мирового кино на Венецианском кинофестивале, выйдет в повторный прокат по всей стране, сообщили ТАСС в пресс-службе киноконцерна "Мосфильм".

"Журнал "Искусство кино" и "Мосфильм" с 3 октября 2019 года выпускают в повторный прокат легендарную картину Василия Шукшина "Калина красная". 2 сентября 2019 года состоялась премьера отреставрированной копии на Венецианском кинофестивале в конкурсе классики мирового кино. Санкт-Петербург примет премьерный показ в кинотеатре "Аврора" 25 сентября", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС главный инженер "Мосфильма" Виктор Тамазин, реставрация картины заняла около четырех месяцев. "Картина оцифровывалась с оригинального съемочного негатива, предоставленного Госфильмофондом "Мосфильму" как правообладателю, негатив был оцифрован в разрешении 4К - если мы "проецируем" это на телевизионный стандарт, это соответствует формату Ultra HD. Главная задача - сохранить [картину], представить в современном мире в новом качестве - не ниже, чем в разрешении HD", - сказал он.

Фильм рассказывает о вышедшем на свободу воре-рецидивисте Егоре Прокудине по прозвищу "Горе", который отправляется в деревню к подруге по переписке Любе. Жизнь в деревне меняет героя, и он решает навсегда порвать с прошлым, однако его бывшие друзья не оставляют его в покое. Шукшин выступил и сценаристом, и исполнителем главной роли, и режиссером фильма. "Калина красная" появилась на экране в 1974 году, это последняя киноработа режиссера, - он умер через полгода после премьеры.

"Калина красная" участвовала в Берлинском кинофестивале в рамках программы "Форум" в 1975 году. Немецкий режиссер Райнер Вернер Фассбиндер включил эту картину в десятку своих любимых фильмов.

Петербургским зрителям фильм представит известный кинокритик Антон Долин. Премьерный показ в Москве состоится в кинотеатре "Каро Октябрь" 28 сентября. В кинотеатрах страны "Калина красная" появится в повторном прокате с 3 октября.