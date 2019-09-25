Молодежный образовательный центр откроется в Ярославле на базе старейшего театра России

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Молодежный культурно-образовательный центр, который станет частью проекта "Культурный норматив школьника", откроется на базе Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова в Ярославле. Об этом сообщили ТАСС пресс-службе театра.

"Образовательный центр на базе Волковского театра будет проводить видеопросмотры спектаклей, это будут постановки ведущих российских театров, не только театра им. Волкова. После показов будут обсуждения спектаклей. Кроме того, художественный руководитель театра имени Федора Волкова Сергей Пускепалис выступит в нашем регионе амбассадором проекта "Культурный норматив школьника", который реализует Министерство культуры РФ", - сказала собеседница агентства.

Официальный старт программы в 11 пилотных регионах России - Татарстане, Коми, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской, Ульяновской и Белгородской областях - будет дан 1 октября.

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения разработают совместный проект "Культурный норматив школьника". По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".