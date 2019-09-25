В столице Марокко открылась Первая международная биеннале современного искусства

РАБАТ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Первая международная биеннале современного искусства открылась во вторник вечером в столице Марокко. Церемония состоялась в актовом зале Музея нового и современного искусства Мухаммеда VI в присутствии многочисленных журналистов, деятелей культуры, иностранных дипломатов и высокопоставленных гостей из-за рубежа.

Мероприятие, организованное Фондом музеев Марокко (ФММ) под патронажем короля Мухаммеда VI, полностью посвящено женщинам и их роли в искусстве. По задумке кураторов проекта, он должен стать "пространством свободы и взаимодействия между созерцателем и творением".

"За одно мгновение до мира"

Как рассказали корреспонденту ТАСС в ФММ, в биеннале под девизом "За одно мгновение до мира" примут участие более 60 художников, дизайнеров и творческих коллективов из 27 стран мира. "Публика увидит произведения изобразительного искусства, скульптурные композиции, инсталляции, фотоколлажи и фильмы, познакомится с работами признанных мастеров и откроет для себя новые имена. Биеннале в Рабате, вне сомнения, займет достойное место среди 150 подобных мероприятий, проходящих по всему миру", - отметили собеседники агентства.

Министр культуры и коммуникаций Марокко Мухаммед Лаарадж, обращаясь к собравшимся в зале гостям, отметил, что "главной целью биеннале является усиление влияния художественного потенциала королевства и дальнейшее развитие Рабата как культурной столицы страны". "Столь масштабное событие также поспособствует улучшению имиджа Марокко - земли терпимости, диалога, сосуществования и разнообразия, покажет открытость королевства разным народам и культурам мира", - подчеркнул он.

Генеральный комиссар биеннале в Рабате франко-алжирский деятель искусств Абделькадер Дамани со своей стороны поблагодарил власти Марокко за "возможность провести столь большую выставку и предоставить площадку для женщин, рисующих мир". По его мнению, "марокканская биеннале - это идеальная платформа, объединяющая художников, деятелей науки и кино, историков искусства, приехавших во всего мира ради большой общей цели".

Художественный взлет Марокко

Президент Института арабского мира в Париже, бывший министр культуры Франции Жак Ланг назвал день открытия биеннале в Рабате "историческим моментом для Марокко, которое переживает ни с чем несравнимый художественный взлет". "Королевство дает женщинам силу, позволяя на сегодняшний день оказаться на переднем плане марокканского творчества", - подчеркнул он, говоря об основной тематике выставки.

Среди гостей, посетивших во вторник вечером открытие и зал экспозиций с произведениями современных художников и скульпторов, был также советник марокканского короля Андре Азулай, министр культуры и спорта Испании Хосе Гирао, министр юстиции Марокко Мухаммед Ауджар, послы зарубежных стран.

Программа биеннале включает в себя многочисленные культурные мероприятия, в частности, художественные выставки, круглые столы, показы фильмов и театральных постановок, музыкальные концерты, мастер-классы. Местами их проведения помимо Музея нового и современного искусства Мухаммеда VI станут - галерея и музей в крепости Удайя, Национальная библиотека Королевства Марокко, Национальный театр имени Мухаммеда V, культурный центр "Вилла искусств", выставочные залы "Банка Популер" и инвестиционного холдинга CDG, Музей истории и цивилизаций, Форт Роттенбург.

Первая международная биеннале современного искусства в Рабате продлится до 18 декабря.