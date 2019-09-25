Власти Сирии планируют в октябре подписать с РФ соглашение о реставрации арки в Пальмире

ДАМАСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Новиков/. Российско-сирийское соглашение о пилотном проекте реставрации Монументальной арки в Пальмире запланировано подписать в октябре. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Генерального департамента древностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд.

"В следующем месяце мы намерены подписать соглашение с Ассоциацией предприятий каменной отрасли России "Центр камня". Этот пилотный проект реставрации [взорванной боевиками] Монументальной арки в Пальмире намечено реализовывать при поддержке Минкультуры, Минэкономразвития и Министерства иностранных дел России", - сказал Хамуд.

Пальмира - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и рекой Евфрат, в 240 км к северо-востоку от сирийской столицы. Наряду с архитектурными памятниками Дамаска, Алеппо, Босры, замком Крак-де-Шевалье и цитаделью Салах ад-Дина руины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ходе войны в Сирии боевики из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) захватывали город дважды - с мая 2015 года по март 2016 и с декабря 2016 по март 2107 года. За это время они убили одного из главных исследователей Пальмиры, 81-летнего Халида аль-Асада, разграбили национальный музей, похитив многие древности ради продажи на черном рынке, и целенаправленно разрушили ряд памятников - статую Льва Аллата, храмы Баала и Баалшамина, Монументальную арку, центральную часть амфитеатра и три погребальные башни.