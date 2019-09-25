Мединский опроверг наличие обязательных списков произведений "Культурного норматива"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минкультуры России не разрабатывало список произведений, рекомендуемых к изучению по проекту "Культурный норматив школьника". Об этом сообщил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе открытой лекции в московской школе 1476.

Ранее на сайте министерства были опубликованы методические рекомендации по реализации проекта. Список рекомендованных произведений вызвал дискуссию в обществе. Затем он был удален.

"Разного рода эксперты решили пофантазировать, что бы надо в обязательном порядке детям посмотреть. "Ревизор" Гоголя надо смотреть? Надо, он входит в школьную программу. Пьесы по Лескову надо смотреть? Нет, Лесков не входит в школьную программу. Эксперты стали писать собственные соображения, а потом часть этих соображений, которые не имеют вообще никакого значения, которые не являются документом и темой для обсуждения, попала в СМИ. Это было опубликовано на сайте, мы это заметили и убрали, никаких списков, что смотреть или не смотреть, не существует", - сказал Мединский.

По его словам, каждый школьник сам формирует свою сферу интересов, исходя из школьной программы и личных предпочтений. "Есть школьная программа, есть программа дополнительного образования, есть то, что вы можете смотреть, слушать, читать, изучать в свободное время, исходя из собственных интересов. У меня старшая дочь постоянно что-то читает, и я ее ставлю в пример, но не формирую круг ее чтения", - отметил министр.

Культурный норматив школьника

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения разработают совместный проект "Культурный норматив школьника". По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

Официальный старт программы в 11 пилотных регионах России - Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области - будет дан 1 октября.

Как ранее сообщила журналистами статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", был опубликован на сайте министерства культуры РФ по ошибке.