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Мединский опроверг наличие обязательных списков произведений "Культурного норматива"

Министр культуры подчеркнул, что "никаких списков, что смотреть или не смотреть, не существует". Он также добавил, что каждый школьник сам формирует свою сферу интересов
Министр культуры РФ Владимир Мединский Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минкультуры России не разрабатывало список произведений, рекомендуемых к изучению по проекту "Культурный норматив школьника". Об этом сообщил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе открытой лекции в московской школе 1476.

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Ранее на сайте министерства были опубликованы методические рекомендации по реализации проекта. Список рекомендованных произведений вызвал дискуссию в обществе. Затем он был удален.

"Разного рода эксперты решили пофантазировать, что бы надо в обязательном порядке детям посмотреть. "Ревизор" Гоголя надо смотреть? Надо, он входит в школьную программу. Пьесы по Лескову надо смотреть? Нет, Лесков не входит в школьную программу. Эксперты стали писать собственные соображения, а потом часть этих соображений, которые не имеют вообще никакого значения, которые не являются документом и темой для обсуждения, попала в СМИ. Это было опубликовано на сайте, мы это заметили и убрали, никаких списков, что смотреть или не смотреть, не существует", - сказал Мединский.

По его словам, каждый школьник сам формирует свою сферу интересов, исходя из школьной программы и личных предпочтений. "Есть школьная программа, есть программа дополнительного образования, есть то, что вы можете смотреть, слушать, читать, изучать в свободное время, исходя из собственных интересов. У меня старшая дочь постоянно что-то читает, и я ее ставлю в пример, но не формирую круг ее чтения", - отметил министр.

Культурный норматив школьника

В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что Минкультуры и Минпросвещения разработают совместный проект "Культурный норматив школьника". По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями "в специально созданном бумажном или электронном дневнике". Глава Минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

Официальный старт программы в 11 пилотных регионах России - Республика Татарстан, Республика Коми, Ставропольский край, Тульская область, Ярославская область, Пензенская область, Саратовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Ульяновская и Белгородская области - будет дан 1 октября.

Как ранее сообщила журналистами статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта "Культурный норматив школьника", был опубликован на сайте министерства культуры РФ по ошибке.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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