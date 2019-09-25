Минкультуры разработает рекомендации по взаимодействию школьных и региональных музеев

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Методические рекомендации по взаимодействию между школьными экспозициями и музеями федерального, регионального и муниципального уровней, будут разработаны Министерством культуры РФ. Об этом в среду сообщил журналистам министр культуры, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский во время посещения музея московской школы 1476 и открытой лекции с учениками.

"Интерес к истории своей малой родины начинается с того места, где ты живешь, работаешь и учишься. Поэтому школьный музей - прекрасное место, с которого можно начать интересоваться историей своего города, своей семьи, своей страны. Мы подумаем, как методически можно помочь школьным музеям взаимодействовать с краеведческими музеями, историческими музеями, где находятся школы, и соответствующие рекомендации методические дадим. Конечно, мы будем приветствовать все инициативы местных департаментов образования, направленные на поддержку и развитие школьных музеев", - сказал Мединский, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

В качестве примера министр привел грантовую поддержку лучших школьных музеев от департамента образования и науки Москвы и подчеркнул, что министерство будет всячески поощрять подобное взаимодействие на региональном и муниципальном уровнях.

"Мы со своей стороны предоставляем все возможности музеям, находящимся в системе культуры, в системе подчинения как федеральному министерству, так и региональным и муниципальным органам власти, чтобы двери их были распахнуты для школьников, которые хотят провести там уроки, тематические экскурсии и выставки. Все подобного рода примеры взаимодействия мы будем всячески поддерживать", - подчеркнул Мединский.

В музейном комплексе школы 1476, который существует с 2002 года, представлены документы и экспонаты по истории отечества с древнейших времен до настоящего времени. На базе музея работает поисковый отряд "Дон" и военно-патриотический клуб имени Героя Советского Союза Ивана Рыжкова. Членами отряда обнаружено и перезахоронено 1250 солдат и офицеров Красной Армии, около 159 из них опознаны. Основная часть музейных предметов собрана членами поискового отряда. В актив музея входят школьники, их родители, а также ветераны столичного района Южное Измайлово.