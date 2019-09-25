Российский этнографический музей создаст шесть образовательных программ для своих коллег

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский этнографический музей (РЭМ) в Санкт-Петербурге запустит шесть новых проектов повышения квалификации для музейных сотрудников. Об этом в среду сообщил директор РЭМ Владимир Грусман на защите концепций музея в Минкультуры РФ.

"В ближайшие два года мы введем порядка шести новых образовательных проектов", - отметил он, напомнив, что в этом году РЭМ запустил образовательные программы, посвященные традиционной русской одежде и реставрации артефактов в связи с востребованностью опыта музея в этой сфере в профессиональном сообществе.

РЭМ, начавший свою историю как Этнографический отдел Русского музея в 1902 году и выделившийся в отдельное учреждение в 1934 году, в наши дни является одним из крупнейших этнографических собраний в мире. В его коллекции более 530 тыс. экспонатов об истории 158 народов России и бывшего СССР.